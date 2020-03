Contagiato e ricoverato un medico del Garibaldi di Catania

Catania - Caso di coronavirus per un medico dell'Azienda Garibaldi. Lo ha reso noto la stessa Azienda ospedaliera che ha spiegato come "sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari".

Il medico è ricoverato all'ospedale Garibaldi-Nesima e le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione.

Misure preventive sono state intraprese anche per i pazienti dei luoghi dove il medico opera, per i quali sono state attivate le procedure di dimissioni e di proseguo dell'osservazione domiciliare, nonché per le relative attività ambulatoriali.

Gli Uffici di diretta collaborazione sono attivi e stanno coordinando le attività per "l'implementazione di tutte le misure nazionali e regionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19".