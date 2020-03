Positivo il presidente del Brasile. Ha incontrato da poco Trump

Rio De Janejro - È positivo il primo test al coronavirus del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ma per la conferma occorrerà attendere le prossime ore. La notizia si è abbattuta sul Brasile il giorno dopo la pubblicazione di foto dell’incontro tra il leader brasiliano e Donald Trump, qualche giorno fa, in Florida. Una cena alla quale ha partecipato anche il portavoce di Bolsonaro, Fabio Wajngarten, il cui test aveva già dato positivo giovedì.

Confermata la catena dei contagi, dunque, l’allerta è diventata massima anche alla Casa Bianca, nonostante le smentite sulle preoccupazioni di Trump. In un’altra foto Trump e Wajngarten appaiono fianco a fianco. La grande pandemia, dunque, si allarga per ironia della sorte sui leader mondiali che più hanno tentato di negarla fino all’ultimo momento. Per Bolsonaro, fino a due giorni fa, il Covid-19 non era altro che “la solita esagerazione messa in giro dai media”. Giovedì sera, poi, è apparso in tv con la mascherina, a fianco al ministro della Salute, evitando accenni al caso personale ma preannunciando misure di contenimento per il virus in Brasile. Dove la situazione è ancora relativamente calma, con un centinaio di casi accertati e nessuna vittima. Da oggi, naturalmente, il quadro cambia radicalmente.