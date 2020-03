Comiso chiuso, ma pubblicato bando per continuità territorio

Comiso - L'aeroporto di Comiso chiude stasera, vista la riduzione del traffico aereo dovuta al Virus. Ma intanto, è stato pubblicato il Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico. E' sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 marzo 2020, ieri.

E' il bando di Enac conseguente al provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire la continuità territoriale tra l’aeroporto di Comiso e gli scali di Roma (Fiumicino) e Milano (Linate, Malpensa o Bergamo Orio al Serio).

I vettori avranno due mesi di tempo per rispondere al bando e garantire queste rotte per tre anni a partire dal 1 agosto 2020 a tariffe calmierate per i residenti in Sicilia (al massimo 38 euro per tratta per i voli a/r su Fiumicino e 50 euro per tratta per i voli a/r su uno dei tre scali milanesi, escluso IVA e tasse aeroportuali).