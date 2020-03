Fake news e messaggi fuorvianti: la prevenzione in Rete

Quello delle fake news e delle truffe in rete è un fenomeno che ci riguarda ormai da molto tempo. Ed è proprio in momenti delicati come quello che sta attraversando adesso l’Italia che le notizie false e fuorvianti riescono a emergere in modo ancor più prepotente. Saper distinguere il vero dal falso è quindi da considerarsi come una competenza necessaria, almeno se non si vuole incappare nelle trappole della rete. Esistono, dunque, degli accorgimenti da tenere? E in quali campi?

Attenzione alle catene e ai messaggi WhatsApp

Uno dei canali di comunicazione che più contribuisce a diffondere notizie fuorvianti è probabilmente WhatsApp, visto anche il gran numero di utenti che lo utilizzano. Come ricordato su ilpost.it/, sono tante, proprio in questo periodo, le notizie e le bufale poco attendibili in circolazione e, per quanto nessuno possa garantire la veridicità o meno di una notizia, è importante riuscire a valutarne da soli l’attendibilità e, soprattutto, comprendere il potere della condivisione. Fondamentale, dunque, cercare di capire quanto di ciò che arriva dai nostri contatti sia vero e, se non si hanno informazioni certe, evitare di condividerlo. È molto difficile, infatti, che fonti autorevoli diffondano informazioni importanti tramite WhatsApp e, soprattutto, con messaggi pieni di errori ortografici.

Affidarsi solo a piattaforme legali quando si opera online

Un altro errore in cui si può incappare navigando in rete è quello di affidarsi a siti o piattaforme poco attendibili. Anche in questo caso, però, basta un po’ di buonsenso per trarre il meglio da ciò che la rete ha da offrire. In questo periodo, ad esempio, saranno probabilmente in tanti a dedicarsi alle scommesse sportive per sopperire alla mancanza della serie A o, ancora, a dedicarsi ai giochi in rete. Come riportato su bonusfinder.com/it, anche in questo caso è importante saper scegliere con cura le piattaforme su cui ci sceglie di giocare. Nello specifico, è sufficiente verificare che il sito della piattaforma in questione riporti il logo di ADM, ovvero che sia autorizzato ad operare in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sempre secondo i suggerimenti, importante è anche leggere con attenzione i termini e le condizioni di bonus e promozioni di cui si ha intenzione di usufruire.



Fake news e personaggi/eventi importanti



Gran parte delle fake news o delle informazioni false circolanti in rete riguardano proprio i personaggi famosi o di spicco: morti non vere, scandali, situazioni imbarazzanti. Non è un caso, quindi, che le notizie cui bisogna fare più attenzione sono proprio quelle relative ad eventi importanti o a personaggi particolarmente rilevanti in un determinato momento storico. Come ricordato da wired.it/attualità, molte tendono a circolare anche durante i periodi di elezioni elettorali, come nel caso delle fake news circolanti sui social in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Anche in questo caso, è importante non dare per scontate le informazioni circolanti sui social e verificare ciò che si è letto su fonti ufficiali e attendibili.

La rete non è il male, bisogna solo imparare ad usarla e, soprattutto, a difendersi quando e se necessario.