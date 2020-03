La chiesa ragusana sospende le attività fino al 3 aprile

Ragusa - Il vescovo di Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta, ha prorogato la sospensione della catechesi e delle attività pastorali e caritative parrocchiali sino al 3 aprile. Sino a quella data stop ance agli incontri formativi diocesani e vicariali. Restano, ovviamente, sospese anche tutte le Sante Messe festive e feriali e tutte le celebrazioni in chiesa: amministrazione di Sacramenti, Ma-trimoni, Esequie, Adorazione eucaristica, Santo Rosario, Novene, Tridui, Vie Crucis.

«Il prolungarsi di questa sospensione solleciti pastori e fedeli – auspica il vescovo di Ragusa – a individuare e sviluppare mezzi alternativi di incontro e condivisione, valorizzando al mas-simo le opportunità che l’odierno progresso tecnologico mette a disposizione».

E la Diocesi ha subito attivato tutti gli strumenti di comunicazione e le piattaforme web. Do-menica prossima, 15 marzo, alle 12.15, il vescovo monsignor Carmelo Cuttitta presiederà nella cattedrale un momento di preghiera per affidare alla protezione del Signore la Chiesa e l’umanità in questo tempo di pericolo per la salute pubblica. Tutta la Chiesa diocesana si stringerà attorno al suo pastore per elevare a Dio una insistente e accorata supplica. I fedeli potranno unirsi a questo momento di preghiera attraverso i siti e le piattaforme web già atti-ve e, in particolare,www.cattedraletv.it; le pagine Facebook di Diocesi di Ragusa, Insieme Ra-gusa, Radio Karis, Cattedrale San Giovanni Battista Ragusa; Radio Karis inBlu (FM 87.8 e 99.3 e in streaming su www.radiokaris.it; il canale Youtube di Radio Karis Ragusa