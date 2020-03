Presidi alla stazione di Siracusa per i treni arrivati da Milano

Siracusa - Hanno trovato la Polizia ferroviaria ad accoglierli i furbi che la scorsa notte sono fuggiti da Milano per arrivare in Sicilia. Venerdì sera è scattata la nuova psicosi da esodo da Milano, in misura inferiore alla precedente, ma comunque significativa, e i pericoli di contagio crescono.

Il Comitato ordine pubblico e sicurezza presso la Prefettura di Siracusa ha disposto una misura interforze per controllare gli arrivati.

Il 1939 Roma Termini-Siracusa è arrivato alle 9,36 con otto passeggeri, controllati dalla Polizia. Stessa accoglienza per il treno in arrivo da Milano. Gli esodati dovranno andare in quarantena.