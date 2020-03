Stop ai treni notturni

Roma - Il Ministero dei Trasporti ha deciso.

Alla luce del decreto firmato ieri dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, si comunica che, nell'ambito di tale decisione, «da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili». Al fine di contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da Coronavirus, il Mit «sta progressivamente razionalizzando l'offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell'11 marzo».

E' della scorsa notte un imponente esodo da Milano verso la Puglia e la Sicilia.