A spasso senza un motivo, 22 denunciati a Siracusa

Siracusa - A Siracusa gli agenti delle Volanti del Commissariato aretuseo hanno denunciato undici persone sorprese in strada senza un giustificato motivo. In tutta la provincia la polizia di Stato ha denunciato complessivamente, per non aver rispettato il provvedimento dell’autorità, 22 persone. Inoltre, nella mattinata di ieri, gli uomini delle Volanti hanno fatto cessare l’attività di un’associazione di categoria, che rappresenta il settore della pesca, sita in Ortigia.