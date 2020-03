Si aggrava il paziente di Rosolini, dirigente di un ente pubblico

Siracusa - Sarebbe rimasto contagiato dal professionista che abita a Rosolini e che è risultato positivo al test del coronavirus. E' un collaboratore stretto del paziente. Si tratta di un tecnico siracusano che lavora in un ufficio pubblico ed ha 61 anni. Si trova ricoverato nel reparto Infettivi dell'ospedale Umberto I di Siracusa, ma le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. Viene tenuto sotto controllo dai medici del nosocomio.

Si è invece appreso che ieri sera le condizioni del professionista che lavora a Siracusa a capo di un ente pubblico, si sarebbero aggravate per sopravvenute difficoltà respiratorie. Per le sue condizioni c'è ansia e preoccupazione non soltanto per i suoi familiari che vivono a Rosolini, ma anche da parte dei colleghi di lavoro che da due settimane non lo vedevano in ufficio.