Troppa gente venuta dal Nord nelle borgate, che non fa quarantena

Ragusa - Il fenomeno riguarda tutte le frazioni rivierasche del ragusano, nessuna esclusa. Bed and breakfast che si riempiono di ospiti, case di mare date in affitto a persone venute dal Nord Italia, che non si sono autodenunciate, non stanno in quarantena, ed escono pure di casa.

La situazione è preoccupante lungo il litorale ragusano, dove le belle giornate e il sole inducono molti a pensare che la nostra sia un'isola immune. Troppa gente fa la passeggiata al porto a Marina di Ragusa. Ma il fenomeno riguarda tutti i lungomari della costa, considerati, per la loro estensione e grandezza, zone franche in cui si può trasgredire la legge.

Purtroppo, gli incoscienti in giro sono troppi e non hanno capito di essere aspiranti assassini.