Virus, le precauzioni da prendere al supermercato

I supermercati sono uno dei momenti sensibili per il contagio da Virus. Come comportarsi per fare la spesa in sicurezza?

Andate al supermercato solo se è veramente necessario

Fino almeno al 3 aprile ci si potrà spostare solo in casi strettamente necessari, e cioè per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso la propria abitazione. Non c’è il rischio di rimanere senza cibo. Quindi è necessario rimanere a casa il più possibile e uscire solo se strettamente necessario. E' fatto divieto di uscire di casa per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°, divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione per le persone in quarantena o risultate positive al virus e divieto di ogni forma di assembramento tra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Mettetevi i guanti

Al supermercato i prodotti vengono toccati da migliaia di persone e, come hanno spiegato gli epidemiologi, il virus si annida anche sugli oggetti. Quindi è meglio indossare dei guanti in lattice, o in mancanza di quelli specifici, almeno dei guanti da cucina. I guanti vanno cambiati spesso! Bisogna usarli in modalità usa e getta. Non usate gli stessi guanti per più giorni.

Rispettare le distanze

Bisogna rispettare la regola di sistanza. È essenziale per non permettere il passaggio dei batteri. Sia in fila, che all’interno del supermercato. Si entra in fila. Assicuratevi che il vostro market di fiducia faccia entrare i clienti in fila e in maniera scaglionata.

Non toccare i soldi

I soldi sono tra le cose che circolano di più e passano di mano in mano. Quando si deve pagare alla cassa, è meglio continuare a indossare i guanti e comunque non toccare i soldi. Assolutamente non avvicinateli a bocca, naso, occhi.

Fate la spesa online

I centri commerciali e gli ipermercati devono restare chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, in pratica nei weekend. Sono aperti solo nei giorni lavorativi, e vige sempre la regola di ingresso contingentato, quindi è probabile che si formino lunghe code.

Sempre più supermercati e negozi si stanno attrezzando per offrire un servizio di spesa online e consegna a domicilio e molte attività offrono anche agevolazioni e sconti sulla consegna per gli anziani. Tra queste, in prima linea ci sono Esselunga, Coop, Carrefour, Pronto Spesa (Crai), Basko, ma anche app e siti come i celebri Amazon ed eBay, Supermercato24 e Glovo. Alcuni di questi, come Esselunga e Carrefour, garantiscono la consegna gratuita a casa agli over 65 fino a Pasqua. Bar, rosticcerie, pasticcerie, e ristoranti, invece, per effetto del nuovo Dpcm dell’11 marzo, restano chiusi dal 12 marzo al 3 aprile.