Torna dalla Lombardia, esce e fa la spesa. Denuncia penale per lei

Pozzallo - Una donna di Pozzallo è stata denunciata penalmente -e rischia ora tre mesi di carcere- per non essersi sottoposta all’obbligo di “permanenza domiciliare con isolamento fiduciario”. La donna è tornata a Pozzallo dalla Lombardia.

La notizia è stata resa nota dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. La polizia municipale ha denunciato la donna che non ha dato la prevista comunicazione al Comune e al medico curante e ha ammesso di essersi allontanata dalla propria abitazione per recarsi al supermercato. E' stata diffidata a rimanere in quarantena e il medico curante è stato invitato a monitorarla.