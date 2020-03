Sta meglio il dipendente regionale di Rosolini. Respira da solo

Rosolini - E' ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva in via precauzionale, a Siracusa, è in isolamento, senza la possibilità di parlare con i familiari, ma sta meglio rispetto a ieri e respira autonomamente. Il dipendente regionale di 65 anni colpito da Coronavirus sarà sottoposto alla terapia del farmaco sperimentale “Tocilizumab”, un anticorpo monoclonale usato per l’artrite reumatoide, che pare stia funzionando su molti pazienti nella risposta infettiva del virus.

Sottoposta al tampone, la moglie è risultata negativa. I figli, per quanto non vedessero il padre da diverse settimane, hanno chiesto di essere sottoposti al tampone. Ciò al fine di fugare ogni dubbio su un presunto focolaio a Rosolini. Un atto di grande coscienza.