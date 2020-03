Fa jogging in spiaggia, denunciato, rischia tre mesi di carcere

Palermo - Ragusanews lo aveva spiegato in tempi non sospetti. E' vietata la passeggiata di salute.

Un uomo è stato denunciato stamani a Mondello per avere violato gli obblighi dell'ultimo decreto Conte contro il coronavirus. Veniva dalla Zisa e correva da solo sul maciapiede del lungomare. Fermato dalla polizia per un controllo, ha reagito con veemenza: sostenendo di non avere violato la norma, ha urlato e ha inveito contro gli agenti. Di qui la denuncia.

la regola è che non ci si può spostare di molto dalla propria abitazione.