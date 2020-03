Anche il marito della comisana positivo al coronavirus

Modica - Anche il marito della donna comisana ricoverata per coronavirus all’Ospedale Maggiore di Modica è risultato positivo al test sul covid-19. La coppia di Comiso è, quindi, in osservazione nel reparto di malattie infettive del nosocomio di Via Aldo Moro, dove i medici hanno proceduto, tra le altre cose, al trattamento tramite il Tolicizumab, farmaco contro l’artrite, che, a quanto pare, potrebbe dare risultanti confortanti anche per le malattie respiratorie e di conseguenza per il coronavirus.

Le condizioni cliniche dei due coniugi sono stazionarie e non destano al momento particolare preoccupazione tra i medici che monitorano costantemente la situazione. Intanto sono in corso tutti i rigorosi controlli del caso sui familiari della coppia ricoverata e anche sugli amici e conoscenti che abbiano potuto avere contatti con loro negli ultimi giorni. Tamponi anche per i dipendenti dell'azienda dell'uomo.