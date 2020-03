Siracusa, cardiologo dell'Umberto I positivo al test

Siracusa - Un medico del reparto di cardiologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa è risultato positivo al coronavirus. Così come da protocollo il reparto è stato sottoposto a sanificazione e naturalmente medici e infermieri del reparto, e chiunque altro possa essere entrato in contatto con il medico, si sottoporranno al tampone per verificare eventuale se siano stati o meno contagiati.

"Si è ricostruita la mappa dei contatti stretti su cui si è proceduto con le misure previste di controllo e di sorveglianza - spiega la Asp -. Nel reparto dove opera il medico sono stati intrapresi i protocolli previsti per i pazienti ed al momento sono sospesi nuovi ricoveri pur rimanendo attivo un percorso di garanzia per le urgenze". Le condizioni di salute del medico non destano particolare preoccupazione.