Lavatevi le mani dopo aver toccato i soldi, e non toccate il cibo dopo aver toccato il denaro. Le banconote e le monete sotto conduttori che aiutano la diffusione del coronavirus. L’Oms sostiene che il Covid-19 potrebbe rimanere sul denaro per giorni e che tutti dovrebbero evitare di toccarsi il volto dopo aver maneggiato monete e banconote.

Il denaro cambia spesso mano e può raccogliere ogni sorta di batteri, virus e agenti infettivi. E' consigliabile lavarsi le mani dopo aver maneggiato banconote ed evitare di toccarsi la faccia. Ld persone dovrebbero lavarsi le mani o usare un disinfettante per le mani dopo aver maneggiato denaro, soprattutto se stanno per mangiare o prima di toccare il cibo. I virus tendono a durare più a lungo su superfici dure come plastica e metallo che su superfici morbide come il tessuto - molte banconote sono realizzate in un mix di carta e tessuto - ma che fattori come la temperatura e l'umidità influenzano la durata di permanenza di un virus sulle superfici.