I magazzini agricoli della fascia vocata continuano a lavorare, dato l'aumento della richiesta di ortofrutta che si è registrato con l'arrivo del Virus in Europa.

Ci sono alcune regole che bisogna osservare se si lavora in campagna: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro l'uno dall'altro, indossare mascherine filtranti (se ne trovate, in laternativa anche mascherine semplici), usare guanti monouso, da cambiare spesso. Sono regole importantissime per evitare che il Virus circoli.