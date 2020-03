Rinviati i termini per pagare le cartelle esattoriali

Roma - L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giungo 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del presidente Ernesto Maria Ruffini. Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio. In considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute

dei cittadini e del personale addetto, il presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli

sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al

pubblico.

Il personale dell’Ente, attraverso attivita’ di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online,

disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick. Per informazioni e

assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore

su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 060101.