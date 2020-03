Virus, il quadro per province siciliane al 17 marzo, oggi

Palermo - Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (martedì 17 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

In totale sono 237 i casi positivi registrati dall'inizio, di cui 114 ricoverati (28 in terapia intensiva), 112 in isolamento domiciliare, otto guariti e quattro deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 108; Enna, 8; Messina, 16; Palermo, 40; Ragusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 14.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana