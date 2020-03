167 siciliani da Malta a Pozzallo, sindaco: servono strutture

Pozzallo - Centosessantasette siciliani, di cui una decina di pozzallesi, sono in procinto di rientrare a bordo di un catamarano proveniente da Malta, questa sera, grazie al via libera del Presidente della Regione Siciliana che va in deroga al Decreto del Ministro dei Trasporti riguardante i collegamenti con la Sicilia.

Il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha ricevuto assicurazioni che i controlli sanitari saranno molto severi.

“Non siamo certamente contrari che i siciliani rientrino nelle loro residenze – afferma il primo cittadino di Pozzallo – purtuttavia credo che in questo momento vadano prese misure eccezionali per il contenimento dell’epidemia da coronavirus”.

“L’unico strumento valido alla diffusione del contagio – prosegue Ammatuna – al momento è la quarantena, purchè avvenga rispettando alla lettera i criteri previsti”.

“Nonostante i rigidi controlli – continua il Sindaco di Pozzallo – non è semplice verificare il periodo di due settimane di quarantena non solo di chi arriverà stasera ma anche dei familiari conviventi ed inoltre, non è nemmeno facile accertare se le abitazioni sono dotate degli spazi adatti ad ospitare con i criteri necessari l’intero nucleo familiare”.

“Sarebbe opportuno – conclude Ammatuna – che si approntassero delle strutture dedicate esclusivamente alla quarantena per chi arriva da fuori Sicilia, in modo da garantire contemporaneamente gli opportuni controlli e la tutela dei loro familiari e di tutta la popolazione”.