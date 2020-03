PALERMO, 18 MAR Il governo Musumeci in raccordo con Trenitalia ha disposto la sospensione dell'80 per cento delle corse ferroviarie dell'isola. "La misura sarà operativa da domani dice l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone e si è resa necessaria per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella Regione via treno, così da abbattere ancora le occasioni di potenziale contagio". (ANSA)