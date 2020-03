Coronavirus:Razza,grosso carico mascherine giunte in Sicilia

PALERMO, 18 MAR Nella notte è arrivato in Sicilia "un importante carico della Protezione civile nazionale di mascherine Ffp2" e intanto "ieri sera la giunta si è riunita autorizzando una grande commessa per dispositivi di sicurezza".

Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella sua relazione al Parlamento siciliano sulle misure adottate dal governo Musumeci per fronteggiare l'emergenza coronavirus. (ANSA).