Creata una App per tracciare i contagi da Virus

E' una App scaricabile su cellulare, e traccia i movimenti di chi è positivo insieme ai suoi contatti sociali, e quindi al rischio contagio.

L'applicazione preserva la privacy di chi la usa.

L'idea è di geolocalizzare in maniera digitale il servizio del contenimento dell’epidemia di Covid-19. La App sta per essere realizzata da Bending Spoons, la più importante azienda italiana che fa app; Jakala, una società di marketing digitale con grandi competenze sulla georeferenziazione; e Geouniq, che ha sviluppato un programma di geolocalizzazione capace di individuare la posizione di un cellulare (compreso il piano del palazzo a cui si trova) con un errore di soli 10 metri.

La App servirà a limitare i contagi intervenendo sui focolai in modo mirato, chirurgico. L'applicazione individuati i positivi, ricostruisce tutti i loro movimenti nelle settimane precedenti e mandare un messaggio a coloro con cui sono entrati in contatto per segnalare che sono a rischio e devono mettersi in autoquarantena. In questo modo si ferma la diffusione del virus. È lo stesso approccio sperimentato in Corea del Sud, a Singapore e in parte in Cina, che si è rivelato molto efficace.

Manca l'Ok del Governo perché l'applicazione sia validata.