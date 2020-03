La Snam donerà 500 ventilatori polmonari

Milano - “Grazie ai contatti in alcuni Paesi – in cui siamo presenti (Cina) o abbiamo in corso dialoghi sulla transizione energetica (India) – abbiamo trovato e appena firmato contratti per l’acquisto di 500 ventilatori polmonari. Si tratta di apparecchiature fondamentali per garantire la respirazione e in molti casi salvare la vita di pazienti ricoverati nelle terapie intensive dei nostri ospedali Covid. I ventilatori saranno disponibili a partire dalla settimana prossima e li doneremo ai territori piu’ colpiti dall’emergenza sanitaria”. Cosi’ Marco Alvera’, Ad di Snam. “Abbiamo anche provveduto a firmare contratti per acquistare 600mila mascherine N95 che arriveranno all’inizio della prossima settimana. L’acquisto dei ventilatori e delle mascherine – in stretto collegamento con il ministero degli Esteri, il Commissario straordinario e la Protezione Civile – rientra nello stanziamento da 20 milioni che Snam, anche attraverso Fondazione Snam, ha annunciato nei giorni scorsi in favore del sistema sanitario e del terzo settore”, agginge.

“Stiamo lavorando su piu’ fronti e mi auguro di avere presto altre novita’. Siamo vicini agli operatori sanitari, al mondo del non profit, alle istituzioni e a tutte le comunita’ italiane impegnate a fronteggiare l’emergenza. Il nostro impegno per la sicurezza energetica dell’Italia ora piu’ che mai va di pari passo con il nostro impegno sociale”, conclude Alvera’.