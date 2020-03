Finanza sequestra 250 mascherine non sicure a Ragusa

Ragusa - La guardia di finanza di Ragusa, con la collaborazione dei medici dell’Asp 7, ha sequestrato oltre 250 mascherine non sicure contro il covid 19, alcune delle quali commercializzate in una farmacia come dispositivi medici, tutte messe in commercio, tra l’altro, in violazione delle disposizioni recate dal codice del consumo e in materia di sicurezza prodotti.

L’attività condotta dai militari della compagnia di Ragusa e della tenenza di Modica nei comuni di Ragusa e Scicli, ha avuto origine dallo sviluppo di elementi informativi autonomamente acquisiti nel corso di specifici servizi di controllo del territorio tuttora in corso. Al termine delle operazioni, i titolari delle attività sono stati segnalati alla camera di commercio e ora rischiano una sanzione amministrativa fino a oltre 25.000 euro. Inoltre, per uno di loro, è stata inoltrata una apposita segnalazione alla locale procura iblea per l’ipotesi di reato di frode in commercio. Infatti, per quest’ultimo, l’analisi della documentazione contabile acquisita dai militari ha permesso di accertare la vendita di oltre 1.800 mascherine, cedute ad ignari clienti convinti di acquistare un prodotto sicuro ed efficace per la protezione primaria, avvenuta attraverso la semplice indicazione sullo scontrino fiscale di un codice univoco riferibile al prodotto, certificandolo indebitamente quale dispositivo medico Ce.