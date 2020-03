Alla redazione di Ragusanews arrivano diverse segnalazioni di tentativi di truffa, perpetrati ai danni di eprsone anziane del territorio della provincia di Ragusa.

I truffatori bussano alla porta chiedendo di entrare per fare un tampone a domicilio per il Coronavirus. L'invito che facciamo ai nostri lettori è di mettere in guardia le persone anziane e di non aprire la porta di casa anessuno.