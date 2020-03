Governo britannico chiede a Land Rover di produrre i respiratori

Londra - Sia la Land Rover a produrre i ventilatori per la terapia intensiva. Il Governo britannico ha chiesto alla Jaguar Land Rover, controllata dal Gruppo indiano Tata, di riconvertire le catene di montaggio dei fuoristrada e delle auto inglesi per produrre macchine di ventilazione meccanica per terapia intensiva.

Analoghe richieste di collaborazione sono state avanzate anche all'indirizzo di Ford, Honda, Rolls-Royce e JCB (costruttore di macchine per cantieri e agricoltura), per favorire l’attivazione di una filiera di supporto per fronteggiare l’emergenza. Prepararsi alla diffusione dell’epidemia di coronavirus - ha comunicato ufficialmente il Governo britannico - "è una priorità nazionale e stiamo invitando l’industria manifatturiera e tutti coloro che dispongono di competenze pertinenti e che potrebbero essere in grado di aiutare a riunirsi per aiutare il Paese ad affrontare questa crisi".