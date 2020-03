Anno scolastico valido anche se scuole chiuse fino a giugno

Roma - Come spiegato da Ragusanews, non si potrà tornare a scuola, anche dopo il picco del contagio. Lo scenario più probabile è quello irlandese, che porta la chiusura fino alla fine dell’anno scolastico, ai primi di giugno.

Ci saranno proroghe dell’anno scolastico? No. In estate le scuole non riapriranno. Lo ha detto la ministra Lucia Azzolina: non è previsto un allungamento delle lezioni a giugno o luglio. Men che meno agosto. Anche gli esami di maturità e terza media si terranno nelle date già fissate dal calendario. Saranno sicuramente più leggeri e facili.

L’esame di Maturità, invece, cambierà. La ministra Azzolina ha preannunciato: "Sto prospettando diversi scenari, ma sarà un esame serio, pur tenendo conto della situazione di emergenza". Si comincia il 17 giugno. Niente commissari esterni, saranno i prof della classe, con un presidente esterno, a giudicare i loro alunni come avviene già per l’esame di terza media. In discussione la seconda prova, quella di indirizzo: si discute se adeguarla al programma svolto, o se eliminarla radicalmente. Come funzionerà l'ammissione all’esame? L’ipotesi allo studio è quella di ammettere anche chi non ha recuperato le insufficienze del primo quadrimestre. La ministra Azzolina ha però ripetuto che "non ci sarà il 6 politico", cioè la promozione assicurata per tutti.