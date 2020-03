Ecco la prima nave ospedale per degenti post Virus

Genova - Il suo nome è Gnv Splendid, ed è la prima nave-ospedale in grado di offrire letti e cabine ai post degenti di coronavirus.

Il traghetto Splendid è stato allestito come nave-ospedale grazie alla collaborazione della compagnia di navigazione Gnv (gruppo Aponte), della Regione e della società di consulenza e certificazione Rina che, con i suoi ingegneri, ha fornito il know-how per la trasformazione.

Per ora è stato attrezzato il ponte 7 della nave, con 25 cabine singole per pazienti che hanno superato la fase acuta del covid-19 e sono dimessi in convalescenza; oppure per persone che hanno avuto contatti stretti con i contagiati e devono restare in quarantena, ma non sono in grado di trascorrere il periodo di isolamento in casa propria. In futuro altri ponti dell’unità potrebbero essere approntati per lo stesso scopo.

Tra le modifiche apportate alla nave ci sono quelle sui pavimenti. La ditta Artigo di Cairo Montenotte (Savona), specializzata in pavimentazione in gomma e per ospedali, ha messo a disposizione i suoi prodotti, che sono stati utilizzati sulla Splendid.

A bordo della nave, per garantirne il funzionamento, ci sarà sia personale marittimo sia medici, infermieri, operatori socio-sanitari e assistenti sanitari (che avranno a disposizione cabine interne per dormire a bordo). I pasti per i degenti e per il personale sanitario saranno preparati dai cuochi della nave dietro indicazioni della Asl 3.

La Splendid potrebbe offrire appoggio anche ad altre città portuali con carenze di posti letto ospedalieri, a causa del coronavirus. Ma è possibile che, a quello scopo, vengano allestite altre navi-ospedale della Gnv o del gruppo Msc.