Se le restrizioni non funzionano, Governo pronto a coprifuoco

Roma - Militari in strada e ordine di coprifuoco.

Le proiezioni sul contagio sono in crescita. Se non si seguono le regole si rischia il crash sanitario e prima di questo c’è il coprifuoco. A Roma nessuno dice di volerne parlare dalle parti di Palazzo Chigi, ma a estremi mali, estremi rimedi. Un "fermi tutti" senza se e senza ma, che sancirebbe la sospensione della democrazia.

Sì, ha un che di spettrale e postatomico, l'Italia chiusa per coronavirus, l'aspetto di un coprifuoco in tempi di guerra. E forse al coprifuoco arriveremo, se la gente non si decide di stare definitivamente a casa, per almeno due mesi.