Sicilia, vietato passeggiare da soli e fare sport all'aria aperta

Palermo - Nuovo decreto del Presidente della Regione siciliana stasera, che viete definitivamente, fino a quando sarà emergenza Coronavirus, le passeggiate e lo sport all'aria aperta, per quanto condotto in maniera solitaria.

"Ulteriori misure

Le uscite dalla propria abitazione per gli acquisti essenziali, a eccezione dei farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Gli spostamenti con gli animali da affezione sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione".