I figli della coppia comisana positivi al Coronavirus. 9 i casi

Modica - Anche i figli della coppia comisana ricoverata all’Ospedale Maggiore sono risultati positivi al coronavirus. Sono un uomo e una donna. I due anziani coniugi erano rientrati da Milano. C’è una terza persona contagiata sempre di Comiso. È una giovane donna, esterna al nucleo familiare. In questo caso si sta cercando di tracciare la mappa dei contatti per risalire all’origine del contagio.

Cinque i casi a Comiso, dove c'è un piccolo focolaio. A Modica sono ricoverati gli anziani coniugi di Comiso, la quarantenne di Ragusa di cui si è saputo ieri, e forse ora arrivano in reparto i due figli della coppia comisana. Uno solo è il caso di guarigione, la 54enne venuta da Codogno tra Scicli e Modica. Positiva, sintomatica, ma a casa, la caposala del Maggiore di cui si è saputo oggi.

C'è il caso dell'uomo di Ragusa, venuto da Milano, a casa, in quarantena.

La sindaca di Comiso Schembari: Voglio l'esercito

“Chiederò l’intervento dell’esercito per Comiso. Evidentemente siamo dinnanzi atteggiamenti e comportamenti irresponsabili che ci fanno temere per il peggio. Ecco perché, nonostante le tante misure assunte, siamo dinnanzi a ciò che rischia di diventare incontrollabile”. Maria Rita Schembari precisa che non c'è alcun collegamento tra il nucleo familiare e la quinta persona coinvolta, "un particolare che preoccupa molto”.

Report della provincia di Ragusa

Una 54enne guarita, venuta da Codogno, tra Modica e Scicli. Mai ricoverata, asintomatica

Due anziani coniugi di Comiso, ricoverati a Modica.

I due figli degli anziani di Modica, forse prossimi al ricovero a Modica.

Una donna di Comiso, slegata dalla famiglia contagiata.

Una quarantenne di Ragusa.

Un uomo di Ragusa, venuto da Milano, asintomatico, in quarantena.

La caposala del Maggiore di Modica, sintomatica ma a casa.