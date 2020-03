In Sicilia i controlli affidati all'esercito, da domani

Palermo - Ragusanews lo aveva scritto già 9 giorni fa. Premier Conte, serve l'esercito per far rispettare i divieti. Oggi la notizia. Una parte dei militari dell'esercito in servizio in Sicilia sarà da domani impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri.

Lo ha assicurato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al presidente della Regione Nello Musumeci, che appena ieri aveva avanzato richiesta formale al capo del Viminale, allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia e vista "la perdurante diffusa inosservanza delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19".

In Sicilia il tasso di crescita dei soggetti positivi al contagio, in questo momento, è superiore a quello della media nazionale.

Musumeci già ieri ha chiesto, quindi, di valutare la necessità di impartire disposizioni affinché sia potenziato il numero delle pattuglie delle Forze dell'Ordine, "ricorrendo, ove ritenuto necessario, anche ai militari dell'Esercito impegnati in Sicilia nell'operazione Strade sicure".