Infermiera positiva al Virus. Chiuso laboratorio analisi del Maggiore

Modica - È stato chiuso il laboratorio analisi di Modica poiché una infermiera è risultata positiva al tampone per il Covid-19. La donna, di ritorno da Malta, ha avvertito dei sintomi influenzali ed è stata sottoposta al tampone, risultando positiva. Il laboratorio è stato chiuso per permettere la sanificazione dei locali e, secondo la prassi, si stanno facendo i tamponi a tutti i colleghi. Adesso la donna è in isolamento.