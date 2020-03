Caltagirone - Quinto morto per Coronavirus in Sicilia. E' un 60enne ricoverato a Caltagirone, affetto da patologie pregresse. L'uomo versava in gravi condizioni in terapia intensiva.

I quattro decenni precedenti in Sicilia sono un sanitario 58enne che ha rifiutato il ricovero in ospedale, i due anziani di Sortino e un 52enne dipendete della Pfizer morto al cannizzaro di Catania.