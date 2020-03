Si incendia una Lancia Y a Vittoria

Vittoria - E' successo ieri mattino. Una Lancia Ypsilon ha preso fuoco a Vittoria, mentre transitava tra via Milano e via Cristoforo Colombo. Alla guida un giovane, che ha lasciato l'abitacolo in tempo. L’incendio sarebbe scoppiato a causa di un cortocircuito nel vano motore. Sul luogo del sinistro i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria.