Virus, è guarito il medico modicano che opera a Bergamo

Modica - E' guarito dal Coronavirus Pietro Poidomani, il medico modicano che vive e lavora nel bergamasco.

Sconfitto il virus, sei giorni fa è stato dimesso, ma non se l’è sentita di prendersi una pausa in questo momento di criticità e da casa opera comunque la professione. “Ho saputo che i miei colleghi di Cividate al Piano sono in forte difficoltà, per questo mi sono sentito in dovere di parlare con il sindaco, chiedendogli di diffondere il mio numero di cellulare ai cittadini per dei consulti telefonici”, ha confidato lo stesso medico. E sono una ventina le chiamate che gli arrivano ogni giorno, per disamine e richieste di ricette. “Ciò che mi fa arrabbiare – aggiunge – è il fatto che vi sia stata una sottovalutazione dei rischi, soprattutto per i medici di base nel primo contatto con i pazienti. Un rischio sia per il medico che per il paziente”.