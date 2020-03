MEF, Villarosa: Bapr e sua sospensione mutui sia da esempio per banche

Roma - "In questo momento particolarmente delicato per l'Italia e per la Sicilia è lodevole l'iniziativa di BAPR di sospendere il pagamento delle rate di mutui e prestiti per i propri soci - senza alcun aggravio economico - fino al mese di giugno. L'iniziativa riguarda qualsiasi genere di finanziamento con rimborso rateale. Le banche popolari e del territorio dimostrano la loro vicinanza a famiglie ed imprese, non solo in Sicilia, ma su tutto il territorio nazionale. Mi auguro l'iniziativa sia adottata ampiamente anche dagli altri istituti di credito. Grazie al contributo di tutti riusciremo a riprenderci presto dalle conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19. Il M5S ed il Governo non lasceranno famiglie ed imprese da soli".

Lo annuncia in una nota il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia Alessio Villarosa.