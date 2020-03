E' morto il giornalista Piero Vernuccio

Modica - E' morto Piero Vernuccio, direttore ed editore dell’Associazione “Dialogo” e del mensile omonimo. Piero si è spento stanotte nella sua casa di Modica. Aveva 72 anni.

Gli esiti infelici di due interventi chirurgici non gli hanno lasciato scampo. Ha diretto Dialogo per 45 anni curandone ogni aspetto e senza saltare un solo numero. Ha amato Modica come pochi e questa Città gli deve tanto.

Lascia la moglie e due figli. I funerali saranno celebrati lunedì, purtroppo in forma strettamente privata date le circostanze.