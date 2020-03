Ancora un'auto cappottata sulla Scicli-Donnalucata via Lodderi

Scicli - Troppe volte lo stesso sinistro. Un'auto che cappotta lungo la provinciale di Lodderi-Milizie.

Incidente stradale autonomo, intorno alle ore 15.30, sulla strada provinciale 95, la Lodderi-Donnalucata. Una Ford Fiesta, condotta da una donna che viaggiava in direzione di Donnalucata, è cappottata in prossimità di una semicurva. La guidatrice è rimasta ferita. Le sue condizioni non sono, comunque, giudicate gravi. Viaggiava da sola. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Scicli e la Polizia provinciale per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.