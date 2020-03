Virus, oggi altri due morti in Sicilia

Enna - Otto morti in Sicilia. Altri due morti per coronavirus: a Enna è deceduto un anziano originario di Ribera e a Castelvetrano la vittima è un altro anziano di 79 anni. Il pensionato di 87 anni dell'Agrigentino, era risultato positivo al Coronavirus ed era stato trasferito d’urgenza per problemi respiratori all’ospedale di Enna, dove è deceduto morto la scorsa notte.

L'anziano morto invece nell'ospedale di Castelvetrano era originario di Salemi. Con i due decessi di oggi e i due che si sono verificati ieri a Caltagirone e a Licata, le vittime per il coronavirus nell'Isola salgono a 8.