A Scicli tamponi tutti negativi

Scicli - A Scicli tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi. A renderlo noto il sindaco di Scicli, Enzo Giannone: "La situazione a Scicli è sotto controllo. Oggi è tutto chiuso, tranne farmacia di turno ed edicole, per cui nelle strade non deve esserci nessuno. Stamane vi dico, per rassicurarvi, cose che non ho finora detto. Attraverso le forze dell’ordine non controlliamo solo gli spostamenti ma anche le persone rientrate dal nord e in isolamento. Tutti hanno rispettato isolamento e per quasi tutti finirà tra pochi giorni. In questi giorni sono stati fatti tamponi e finora sono risultati tutti negativi.

C’e una catena di comando che dal Comando di Polizia municipale arriva, in tempo reale, al Sindaco che assume le decisioni, sentito il Coc, le altre forze dell’ordine e la direzione dell’Asp. Questo lavoro lo facciamo giorno e notte.

Stanotte mi è giunta dall’Asp l’ultima notizia positiva riguardante la negatività di un operatore della medicina di base che aveva temuto di essere contagiato. A questo proposito invito proprio gli operatori della medicina di base a stare allerta ma a non creare, proprio loro, allarmismi dannosi.

Anche perché tutte le misure di prevenzione a Scicli sono state applicate. Anche per il sindaco e gli stretti collaboratori del sindaco, che danno l’esempio avendo totalmente cambiato le proprie abitudini di vita, a tutela di tutti".