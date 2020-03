La crostata di ricotta e cioccolato è un dolce classico, goloso e semplice da realizzare, anche per chi non è un cuoco provetto. Un dolce amato sempre da grandi e piccini.

Un guscio di pasta frolla con un ripieno di crema alla ricotta, come la facevano le nostre nonne, arricchita da gocce di cioccolato fondente. Voi potete aggiungere la buccia di un limone, di una arancia meglio se bio o un pizzico di cannella. Servono solo pochi ingredienti per preparare questo delizioso dessert da gustare dopo pranzo o per merenda. Ci sono innumerevoli varianti di questa ricetta, io vi lascio la mia collaudata versione. Per la crostata morbida, ho utilizzato della ricotta vaccina, del giorno precedente ma vi assicuro che è ottima anche con la ricotta di pecora. Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti per preparare la nostra crostata di ricotta e cioccolato:

Ingredienti per preparare la pasta frolla:

300 gr di farina 00

100 gr di zucchero semolato

100 gr di burro

2 uova medie

1 cucchiaino di lievito per dolci (potete sostituirlo anche con una bustina di lievito vanigliato)

1 bustina di vanillina.

Ingredienti per realizzare la crema di ricotta per farcire la crostata.

500 gr di ricotta vaccina

100 gr di zucchero semolato

1 uovo medio (intero)

3 cucchiai di cointreau (solo a piacere)

100 gr di gocce di cioccolato

Un pizzico di cannella

La buccia di un limone bio

Per prima cosa dedichiamoci alla pasta frolla:

Disponete in una ciotola, meglio se bassa e larga la farina. Fate una fontanella e al centro e mettete lo zucchero, le uova, il burro a tocchetti, il lievito e la vanillina. Ricordatevi di utilizzare tutti gli ingredienti a temperatura ambiente e di setacciare la farina. Lavorate velocemente tutti gli ingredienti, aiutandovi con le mani. Otterrete così la frolla, formate con l’impasto ottenuto, una palla. Ricopritela con un foglio di carta pellicola o mettetela dentro un sacchetto di quelli utilizzati per il freezer. Fate riposare la pasta frolla in frigo per almeno trenta minuti, se non avete fretta anche per un ora. La regola generale prevede di non lavorare l'impasto troppo a lungo e di farlo riposare prima di stenderlo. Se avete la possibilità di prepararlo in anticipo e fatelo riposare anche 10-12 ore, otterrete una frolla più coesa, facile da stendere e friabile. Nel frattempo che la nostra frolla riposa, dedichiamoci a preparare la crema che ci servirà per il ripieno della nostra crostata.

In una ciotola lavorate a crema la ricotta insieme allo zucchero, aggiungere l'uovo e il contreau (a piacere) la buccia del limone o dell’arancia e la cannella. Lavorate bene la ricotta con l’aiuto di una forchetta (niente fruste elettriche). Io come mi ha insegnato mia nonna, la passo dal setaccio, quello della farina per intenderci. Lavoratela fino ad ottenere una crema liscia e alla fine aggiungete le gocce di cioccolato o il cioccolato a scaglie. Riprendete la vostra pasta frolla dal frigo, spolverate il vostro piano di lavoro con un pochino di farina e con l’aiuto di un mattarello, stendete la vostra frolla, ma non troppo sottilmente.

Conservate i ritagli di pasta per le decorazioni.

Imburrare uno stampo a cerniera (22-24 cm) e foderate con lo strato di frolla. Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta e versate la crema alla ricotta e cioccolato. Livellate la crema con una cucchiaio e appiattite i bordi di pasta frolla. Con una rotella dentata, ritagliate le strisce di pasta che vi son avanzate e disponetele a intervalli regolari sulla superficie della crostata. Infornate la crostata di ricotta cioccolato a 180 gradi e cuocete per 40 minuti, in forno già caldo. Disponete su un piatto da portata la vostra crostata di ricotta e cioccolato e servitela tiepida. Buon appetito.

Per le altre ricette consultate il mio blog Fantasia in Cucina

https://blog.giallozafferano.it/fantasiaincucina/