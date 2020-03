Coronavirus: sindaco Messina al porto, non sbarca nessuno

MESSINA,23 MAR "Faccio tutto questo perché non si può mettere a repentaglio la salute dei nostri cittadini che stanno a casa e poi tutto viene vanificato da decine di persone che arrivano senza controlli". A dirlo il sindaco di Messina Cateno De Luca che si trova davanti agli imbarcaderi della Caronte e Tourist deciso ad impedire lo sbarco da una nave. "Dal Viminale hanno detto prosegue De Luca che chi é sbarcato ieri aveva le giuste certificazioni allora me le forniscano. Mi dicano ad esempio di quella Renault 4 che noi dopo abbiamo fermato dopo l'arrivo e dove c'erano artisti di strada: che motivo impellente avevano di venire dalla Francia in Sicilia in questo momento e dove si sono messi in auto quarantena? Le nostre comunità rispetto alle altre sono più fragili e se ci dovessero essere gli stessi malati del Nord qui sarebbe una tragedia. Aspetto che qui venga un rappresentante dello Stato che trovi una soluzione. (ANSA).