Coronavirus, tre nuovi ricoveri attesi a Modica

Modica - Un paziente di Vittoria, e due altri pazienti del ragusano. Sono attesi altri tre ricoveri all'ospedale Maggiore di Modica. I parenti dei tre pazienti sono positivi ma resteranno a casa.

Cresce il contagio in provincia di Ragusa. Si tratta di un anziano di Vittoria, in gravi condizioni, di un ragusano, e di un'altra persona.C'è anche una buona notizia. Due pazienti saranno dimessi. L'anziano di Vittoria è il primo che va direttamente in rianimazione.

In totale, i ricoverati, che ieri sera erano sette, diventerebbero 8 a questo punto.