Sequestrata discarica abusiva di inerti. Denunciato un comisano

Comiso - La Polizia provinciale ha sequestrato una discarica abusiva di materiale di inerti, provenienti dalle attività di demolizione, che insisteva su un’area di mille metri quadrati in territorio di Vittoria, in contrada Pozzilli, lungo la strada provinciale n. 3 Sotto Chiaramonte-Acate ed ha denunciato un comisano di 49 anni all’autorità giudiziaria per violazione del codice dell’ambiente e in particolare per aver svolto attività di gestione non autorizzata di rifiuti.

Il Gip del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininà ha confermato il sequestro dei luoghi.

La persona denunciata è stata trovata nei luoghi a seguito di un controllo del nucleo ambientale della Polizia provinciale. Gli agenti hanno potuto appurare la presenza di rifiuti di inerti con la consequenziale realizzazione di una discarica abusiva ed utilizzando i rifiuti senza preventivo trattamento, come materiale di riempimento e successivamente compattati meccanicamente, trasformando, di fatto, l’area in un deposito a carattere tendenzialmente definitivo di rifiuti speciali. Tale attività ha apportato una modifica dello stato dei luoghi arrecando una situazione di degrado, creando condizioni di diretta conseguenza sull’ambiente per la presenza del materiale inerte destinato comunque all’abbandono, in violazione ai dettami di cui al codice dell’ambiente. Pertanto, l’effetto della condotta della persona denunciata, attraverso le operazioni illecite di gestione del materiale inerte movimentato, ha di fatto trasformato l’area in un deposito o ricettacolo di rifiuti speciali non pericolosi, con tendenziale carattere di definitività, realizzando una discarica di rifiuti inerti per la quale occorreva la preventiva autorizzazione regionale.