Vittoria, tentato furto all'asilo

Vittoria - Questa mattina ignoti malintenzionati, forzando una porta antipanico dell’Asilo Nido Comunale di Vittoria, si sono introdotti all’interno. L’immobile è in ristrutturazione edilizia, ma i lavori sono stati sospesi causa coronavirus.

L’incursione ha fatto immediatamente attivare l’antifurto. I responsabili del cantiere edile e del Comune di Vittoria Settore Servizi alla Persona sono intervenuti, con le dovute precauzioni e distanze, hanno verificato che non era stato rubato nulla, e ripristinavano gli infissi. Probabilmente, la vicinanza di un supermercato, ha creato le condizioni per giustificare la presenza di persone in giro nonostante i divieti.