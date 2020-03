E' morto il pianista di Pino Daniele

Napoli - Era stato colpito due anni fa da un ictus. Joe Amoruso è morto per complicazioni. Era ricoverato per questo all'Ospedale del Mare il sessantenne pianista, tastierista, compositore, colonna dello storico supergruppo di Pino Daniele, sempre più falcidiato. Proprio Tullio De Piscopo, James Senese,Tony Esposito sono stati stamani tra i primi ad essere informati della morte del musicista dal fratello Arturo, che lo ha assistito, con la madre e la sorella in questi due anni, da quando era stato colpito da un'emorragia cerebrale.

Aveva 60 anni, compiuti il 12 gennaio. Pino Daniele se n'è andato il 4 gennaio del 2015, il 29 aprile 2017 è toccato a Rino Zurzolo.