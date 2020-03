Modica - Fuori di se il sindaco di Modica Ignazio Abbate per la fuga da Pavia della modicana ricoverata oggi per Coronavirus al Maggiore.

La donna stava già male, aveva la febbre, da Pavia, dove era in quarantena, è andata da Milano a Roma, in aereo, da Roma ha preso un volo per Catania, da Catania ha preso un taxi per Modica. Nessuno l'ha controllata, nessuno si è accorto che aveva la febbre. Eppure la donna era positiva e malata. Lo sfogo del sindaco.